Все в парк: как отдыхают жители мегаполисов в городе

Летом в московских парках традиционно проходят десятки мероприятий каждые выходные. Как обстоят дела с интересными мероприятиями у жителей в других столицах — выясняли корреспонденты сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Жительница Бельгии, основатель Института современного образования Екатерина Циранок сообщила, что парков в Брюсселе очень много:

— Нам повезло: это очень зеленый город, люди в парках отдыхают примерно так же, как и москвичи, но есть одна особенность, которая меня удивила после переезда. Идешь по парку, а там такие места, похожие на грядки, сделанные для игры в петанк (провансальский национальный вид спорта, бросание шаров — прим. «ВМ»), — сообщила Циранок.

По ее словам, до того, как приехала в Бельгию, она не знала об этой игре. Еще в парках Бельгии очень популярны спортивные мероприятия, которые проводят местные клубы.

— Вы можете целый день заниматься различными видами спорта, но организаторы делают это с надеждой, что вы все-таки купите абонемент, — отметила эксперт. — Дети катаются на велосипедах, самокатах, много бегунов, есть и те, кто играет в крикет.

Екатерина Иванова, гид, переводчик и туроператор «Экспресс-Трэвэл», сообщила «Вечерней Москве», что в Мехико очень много парков. Там организуют традиционные семейные посиделки многие местные жители:

— В выходные дни они устраивают пикники, могут растянуть гамаки. А в будни очень много людей занимаются спортом: по утрам бегают работающие люди, днем — домохозяйки. Муниципальные власти ставят тренажеры, на которых могут позаниматься все желающие, — сообщила Екатерина.

Она добавила, что есть площадки для скейтбордистов и любителей покататься на роликовых коньках. Кроме того, в парках иногда можно увидеть начинающих тореадоров.

— В парках по выходным могут выступать клоуны, музыканты, устанавливаются сцены и танцплощадки, — сообщила Иванова, добавив, что танцы в парках Мехико очень популярны.

Ольга Ккаили, генеральный директор туристической компании Gloria Travel Services из кипрской столицы Никосия, отметила, что зеленых парков там очень мало:

— На Кипре проблемы с водой, а зеленые парки надо снабжать водой. Киприоты занимаются спортом, гуляют вдоль моря, у нас отличные дорожки, а в горах есть пешеходные тропы, — отметила Ккаили.

В выходные киприоты устраивают пикники в горах, в будни обычно гуляют вдоль моря. Культурных мероприятий на острове не так много. Но на центральных площадях периодически проходят концерты и ярмарки.

— Все тропинки в горах делятся по степени сложности от 1 до 10, люди пожилые выбирают 1–2 уровень и далее по нарастающей. Самый большой путь находится на Северном Кипре, занимает 37 километров, его можно пройти за 14 дней.

Президент Русского клуба в Токио Михаил Мозжечков сообщил, что столица Японии не самая зеленая, однако парки имеют в Японии еще одну специфическую цель:

— Парк, помимо всего прочего, создается на случай землетрясения, если пожары возникнут, чтобы было куда убежать. В парке, возле которого я живу, можно бесплатно арендовать место для шашлыков, главное заранее предупредить. Работают такие точки до 15:00, поэтому упор на семейный отдых, — отметил эксперт.

По его словам, в парке есть полноценное бейсбольное поле, несколько теннисных кортов, есть площадка для баскетбола.

— Недалеко от дома есть река, вдоль реки есть специальные зоны, где создаются спортивные зоны. Там часто народ тренируется, туда приходят школьные команды. Перед парком есть зона для крокета. Там старички неторопливо гоняют мячи молоточками, — подытожил Мозжечков.

Кстати, представители Дома культуры «Десна» поселения Первомайское 30 июля организуют спортивно-развлекательное мероприятие для детей.

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