Более 90 километров велодорожек организовано в столичных парках

Более 90 километров велодорожек подготовлено в 22 парках Москвы. Наиболее длинные расположены в парках «Сокольники» и «Митино».

— В большей части парков на велодорожках уложен асфальт, реже — смешанное покрытие. Например, на некоторых участках трассы это асфальт, а на других — мелкая галька, — сообщила пресс-служба Мосгорпарка.

Кроме того, во многих парках функционируют велопарковки, пункты проката и мойки.

В «Сокольниках» можно прокатиться по всем главным парковым улицам. Трассы имеют смешанное покрытие, состоящее из мелкой гальки и асфальта. В ландшафтном парке «Митино» асфальтная велодорожка имеет форму цифры «восемь». Она заасфальтирована. Проезжая по ней, можно увидеть Пенягинский пруд и живописные поляны.

Еще одна трасса протяженностью 9,6 километра расположена в сквере по Олонецкому проездку. В Парке Горького длина веломаршрута составляет восемь километров. Прогулку можно начать на Крымской набережной, проехать по Пушкинской набережной мимо Нескучного сада, а затем добраться до природного заказника «Воробьевы горы».

В парке «Северное Тушино» трасса со смешанным покрытием проходит вдоль набережной. Ее длина составляет 4,8 километра. В парке Победы на Поклонной горе обустроены асфальтовые велодорожки общей протяженностью 4,6 километра. Они проходят по аллеям Памяти, Мира, Защитников Москвы и Юных Героев, сообщается на Официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что с начала велосезона москвичи совершили на прокатных велосипедах более 2,6 миллиона поездок. В среднем на одном велосипеде совершается около восьми поездок в сутки.

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