Дарт Вейдер проиграл парламентские выборы в Одессе
Дарт Вейдер — выдвиженец от партии с незамысловатым названием «Блок Дарта Вейдера» — не сумел заручиться поддержкой избирателей в Одессе на выборах в парламент Украины по 135-му округу. «Лорд ситхов» из космической саги «Звездные войны» уступил представителю партии «Слуга народа». Об этом свидетельствуют данные, представленные на сайте ЦИК Украины.
Так, выдвиженец от партии действующего главы государства Владимира Зеленского Алексей Леонов получил 40,41 процента голосов после обработки 57,57 процента протоколов. За «темную сторону силы» проголосовали лишь 1,63 процента.
В этом же округе Леонову проигрывает президент Одесской юридической академии и бывший глава Центризбиркома Сергей Кивалов.
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