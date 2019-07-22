Столичная полиция задержала мужчин, подозреваемых в похищении человека
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух задержанных по факту похищения мужчины в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Инцидент произошел на Литовском бульваре. Двое мужчин избили человека, насильно посадили его в багажник автомобиля марки «Порше-Кайен» и отправились в сторону Москвы.
Молодые люди в возрасте 22 и 23 лет задержаны. Из багажника автомобиля освободили 34-летнего жителя столицы. Он был доставлен в больницу.
По имеющейся информации, потерпевший увидел, что водитель автомобиля «Порше-Кайен» нарушает правила дорожного движения, и решил снять происходящее на камеру мобильного телефона. Это заметили находившиеся в салоне мужчины. Они вышли из машины и потребовали удалить видео.
— Получив отказ, нанесли гражданину телесные повреждения и похитили его, — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве Юрий Титов.
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