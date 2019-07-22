Пассажиров Ярославского направления МЖД предупредили об изменениях в расписании
• 15:59 • 22 июля 2019
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У некоторых электричек из Москвы изменится время отправления
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
С 23 по 25 июля на перегоне Москва — Лосиноостровская Ярославского направления МЖД проведут работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим на участке произойдут некоторые изменения в движении поездов.
Четыре вечерних экспресса 23 и 24 июля не проследуют на участке Москва — Мытищи и Москва — Пушкино.
Кроме того, с 21:45 до 01:00 пригородные поезда из Москвы в сторону области пройдут без остановки через платформу Маленковская.
У некоторых электричек из столицы изменится время отправления, прибытия и количество остановок на пунктах Москва-3, Яуза и Северянин.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам, сообщили на сайте МЖД.
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