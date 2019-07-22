Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля

Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования. Регистрация закроется в понедельник, 22 июля, в 20:00.

— Тестовое голосование проводится для проверки системы, выявления возможных технических нюансов, а также для создания максимально удобного и понятного пользователям интерфейса голосования, — говорится в сообщении на портале мэра Москвы.

Систему, которая осенью будет использоваться на выборах в Московскую городскую думу, также проверят на прочность программисты и специалисты по информационной безопасности. Это будет первый подобный опыт в России. Около полумиллиона москвичей с выходом в Интернет через компьютер или смартфон смогут выбрать депутатов, не выходя из дома.

Программное обеспечение разработали специалисты Департамента информационных технологий на основании требований Мосгоризбиркома. Чтобы присоединиться к его проверке, нужно подать заявку через личный кабинет на портале mos.ru. Обязательные условия: постоянная регистрация в Москве и возраст старше 18 лет. В профиле должны быть указаны ваши паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона.

Само тестовое голосование пройдет во вторник, 23 июля, с 8:00 до 20:00. Жители столицы ответят на вопрос: «Как вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?»

Система сбора голосов основана на блокчейн-технологии. Анонимный бюллетень в электронном виде хранится в блокчейн-системе, к которой подключено множество пользователей. При малейшей попытке изменить информацию сразу все участники это увидят. Как заверяют специалисты, взломать такую систему практически невозможно.

Если возникнут какие-либо трудности или появятся вопросы, нужно написать в службу техподдержки по электронной почте: support-vybory@mos.ru.

СПРАВКА

Электронное голосование на выборах в Мосгордуму пройдет в трех избирательных округах: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru с 24 июля по 4 сентября включительно.

Электронный бюллетень полностью соответствует бумажному. У участника электронного голосования будет 15 минут. За это время избиратель должен поставить знак напротив одного их кандидатов. Информация о бюллетене не остается ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора, что позволяет сохранить тайну голосования. Результат сразу отправляется в блокчейн-систему, которая и подсчитывает голоса.

КСТАТИ

Участие в электронном голосовании добровольное. Сделать свой выбор можно и традиционным способом — прийти на избирательный участок.

Читайте также: Утверждено положение о порядке дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму