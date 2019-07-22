Ученые остановили рост раковой опухоли с помощью чернил каракатицы
Исследователи из Китая заявили, что в чернилах морского обитателя каракатицы есть активные вещества, способные излечить человека от рака.
Моллюск выделяет вещество для того, чтобы отпугивать своих врагов. Изучив состав чернил, специалисты обнаружили в них наночастицы, которые способны останавливать рост злокачественных опухолей у лабораторных мышей.
Меланин, аминокислоты, а также простые сахара, содержащиеся в жидкости, «вмешиваются» в иммунную функцию онкоклеток. При этом совместно с облучением вещество практически полностью подавляет их размножение, сообщает ACS Nano.
Китайские ученые опробовали действие чернил в борьбе с культурами опухолевых клеток и злокачественными образованиями в организмах мышей.
В первом случае вещество помогло избавиться от примерно 90 процентов вредоносных клеток. У животных, которых лечили параллельно облучением, исследователи добились практически полной остановки размножения раковых клеток.
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