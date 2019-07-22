Немецкая полиция предположила, что пропавшие в Мюнхене россиянки мертвы
Представители немецкой полиции предположили, что пропавшие в Мюнхене гражданки РФ мертвы.
Полиция в Мюнхене по факту исчезновения россиянок возбудила уголовное дело. Представители правоохранительных органов сразу же принялись за расследование.
— В данный момент мы предполагаем, что мать и дочь мертвы, — передает телерадиокомпания RTL слова представителя мюнхенской полиции Маркуса да Глории Мартинса.
Он отметил, что подозреваемым по уголовному делу проходит муж Марии Роман. В отношении него был издан ордер на арест в связи с подозрением в совершении убийства без отягчающих обстоятельств.
Об исчезновении россиянок стало известно 18 июля. СМИ сообщали, что Мария и Татьяна, дочь и мать, примерно в 13:00 вышли из дома, чтобы пройтись по магазинам. С тех пор их никто не видел, на связь с родными и близкими они не выходили.
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