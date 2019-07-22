Разницу между москвичами и приезжими показали в соцсетях
• 17:43 • 22 июля 2019
Поделиться:
0
doc76bzjuyu7df17ga1w3c1
В комментариях пошутили над молодым человеком
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
В соцсетях появилось короткое видео, по мнению автора, показывающее разницу между гостями Москвы и жителями столицы.
Иногородних видно сразу pic.twitter.com/Qmf6OHyYtK— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 20 июля 2019 г.
На коротком ролике видно, что мужчина в столичном метро поднимается по идущему вниз эскалатору. В подписи к видео уточняется, что «иногородних видно сразу», оно опубликовано в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
В комментариях некоторые острословы заметили, что кардиотренажеры стоят немалых денег, тогда как таким способом можно накачать ноги и сбросить вес. Другие решили, что на самом деле мужчина не разговаривает по телефону, а старается избежать неловкости.
Читайте также: Заснувшую пассажирку забыли в самолете на ночь
18:3322 июля 2019
18:3322 июля 2019
18:1722 июля 2019
18:1722 июля 2019
18:1122 июля 2019
17:4322 июля 2019
17:1922 июля 2019
17:1122 июля 2019
16:5122 июля 2019
16:3922 июля 2019
16:3422 июля 2019
16:1422 июля 2019
16:1422 июля 2019
16:1322 июля 2019
16:1022 июля 2019
15:5622 июля 2019
15:4922 июля 2019
15:4022 июля 2019
15:4022 июля 2019
15:3222 июля 2019
15:2122 июля 2019
15:2122 июля 2019
14:5722 июля 2019
14:4522 июля 2019
14:3922 июля 2019
14:2322 июля 2019
14:2322 июля 2019
13:5322 июля 2019
13:2822 июля 2019
13:2422 июля 2019
13:1922 июля 2019
13:0322 июля 2019
13:0322 июля 2019
12:2522 июля 2019
12:1922 июля 2019
12:1522 июля 2019
12:0322 июля 2019
11:5022 июля 2019
11:5022 июля 2019
11:3222 июля 2019
11:3022 июля 2019
11:1122 июля 2019
10:5022 июля 2019
10:4822 июля 2019
10:4422 июля 2019
10:3622 июля 2019
10:2322 июля 2019
10:1922 июля 2019
09:3222 июля 2019
09:2622 июля 2019
09:2222 июля 2019
09:0222 июля 2019
09:0222 июля 2019
08:5022 июля 2019
07:4822 июля 2019
07:3122 июля 2019
07:1822 июля 2019
06:3222 июля 2019
05:5922 июля 2019
05:0722 июля 2019
04:4822 июля 2019
03:5122 июля 2019
03:2322 июля 2019
02:1622 июля 2019
01:2622 июля 2019
00:5822 июля 2019
00:4022 июля 2019
00:2822 июля 2019
23:2821 июля 2019
22:5321 июля 2019
22:3721 июля 2019
22:1921 июля 2019
21:4321 июля 2019
21:2621 июля 2019
20:1921 июля 2019
19:5421 июля 2019
18:3121 июля 2019
18:2321 июля 2019
18:1321 июля 2019