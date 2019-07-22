Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» за выход в Лигу Европы
• 17:44 • 22 июля 2019
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Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 8 августа, а ответные встречи — 15 августа
Фото: https://twitter.com/fcsm_official
По итогам жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА стало известно, что московский «Спартак» сразится за право выхода в групповую стадию турнира с клубом «Тун» из Швейцарии.
В свою очередь, стал известен возможный соперник тульского «Арсенала». В случае победы над «Нефтчи» российский коллектив встретится с клубом «Бней Иегуда» из Израиля.
Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 8 августа, а ответные встречи — 15 августа, напоминает Sports.ru.
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