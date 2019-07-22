Танцевальный марафон «Московского долголетия» пройдет в парке «Сокольники»
В парке «Сокольники» на Фестивальной площади 25 июля пройдет танцевальный марафон «Московского долголетия» с 10:00 до 20:00.
Одному из самых старших участников мероприятия — Арнольду Думбре — в 2019 году исполнилось 85 лет. Он выступит в паре с Натальей Башевой, которая моложе на 11 лет. Дуэт выступит на конкурсах по спортивным, бальным и историческим танцам.
Другие участники марафона — Лев Китаев (86 лет) и Майя Качина (82 года) — вошли в Книгу рекордов России как самая пожилая танцующая пара из России. Они поучаствовали в 2745 концертах.
Вячеслав Чесноков и Любовь Кузьмина снова поборются за первое место. В 2018 году в «Сокольниках» пара завоевала третье место, сообщили на сайте мэра Москвы.
По словам участника танцевального марафона Сергея Косова, участие в конкурсах программы «Московское долголетие» дает возможность людям старшего возраста проявлять свои способности и расширять круг общения.
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