Двое мужчин украли сейф с деньгами из помещения Ленинградского вокзала
Транспортные полицейские раскрыли кражу сейфа с деньгами из помещения привокзального ресторана. Об этом сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Инцидент произошел в здании Ленинградского вокзала столицы. По данным следствия, неработающие 33-летний москвич и 46-летний житель Подмосковья выбрали это место неслучайно. Один из подельников некоторое время являлся сотрудником ресторана и знал, где хранятся денежные средства.
Злоумышленники проникли в служебное помещение, демонтировали сейф, поместили его в спортивную сумку и покинули место преступления. Общая сумма материального ущерба составила около 270 тысяч рублей.
Следователи собрали доказательства вины двух граждан. В их отношении возбудили уголовное дело.
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