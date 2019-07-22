Медведковский отдел ЗАГСа отметил 50-летие
Отделение Медведковского ЗАГСа 22 июля отметило 50-ти летний юбилей. По словам руководителя отдела Ольги Зверевой, за полувековую историю работы сотрудниками ЗАГСа было зарегистрировано более 120 тысяч бракосочетаний.
Также она добавила, что с мая в отделение можно подать заявку на проведение церемонии бракосочетания в Останкинской телебашне, которая стремительно набирает популярность среди молодоженов.
— Уже не одно десятилетие мы стараемся решать даже самые сложные задачи, возникающие у заявителей. Слышать слова благодарности от наших посетителей, видеть их счастливые глаза и улыбки – главная награда в нашей работе, — отметила Зверева.
Отделение было открыто 22 июля 1969 года, когда в новый московский район переехало отделение Кировского ЗАГСА. В 1992 году его переименовали в Медведковское. В архивах отделения хранится несколько миллионов актов записей, первая из которых была составленная 22 июля 1969 года.
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