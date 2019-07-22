Минздрав рассказал, как действовать при укусе змеи
После нападения змеи не следует прижигать место укуса и отсасывать яд из раны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Змеи особенно активны в жаркую погоду. Они часто попадают на дачные участки. Надрезы дополнительно травмируют место укуса. Также рану не стоит обкладывать льдом.
Чтобы не пострадать от нападения змеи, необходимо носить джинсы, штаны или брюки из плотной ткани. Резиновые сапоги или ботинки из толстой кожи также могут стать средствами защиты.
Если змея замечена на небольшом расстоянии и она не ведет себя агрессивно, то необходимо замереть и дождаться, когда она уползет. В случае укуса необходимо обеспечить горизонтальное положение человека, наложить давящую повязку выше раны и вызвать скорую помощь, передает агентство городских новостей «Москва».
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