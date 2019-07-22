Специалисты начали реставрацию фасадов церкви старинной усадьбы
Специалисты приступили к реставрации церкви Покрова на улице Саломеи Нерис, которая входит в ансамбль усадьбы Братцево.
Храм построили в 1672 году во имя Покрова Пресвятой Богородицы, о чем свидетельствует каменная плита на западном фасаде здания.
— Церковь Покрова — образец подмосковного сельского храма второй половины XVII века, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. — История этого уникального храма неразрывно связана с историей усадьбы Братцево, где он и расположен. Некоторое время эта усадьба принадлежала боярину Дмитрию Годунову и дворянам Зубовым.
Руководитель ведомства уточнил: реставраторы приступили к восстановлению фасадов церкви. Это яркая архитектурная особенность храма. Фасады богато украшены мелкими деталями из тесаного кирпича. Здание опоясывают изразцы из прямоугольных плиток с многоцветным орнаментом. Венчает памятник московское пятиглавие.
— Специалистам предстоит отреставрировать кирпичную кладку фасадов, архитектурный лепной декор, белокаменные поверхности цоколя и крыльца, металлические решетки, козырьки, а также воссоздать оконные и дверные заполнения, — описал фронт работ Емельянов.
По планам работы завершатся в октябре.
КСТАТИ
Реставрация церкви Покрова проходит в рамках программы по предоставлению субсидий религиозным организациям на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного значения. Начиная с 2012 года благодаря этой программе восстановили 52 памятника культового зодчества.
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