Волочкова рассказала поклонникам, как о ней заботится дочь
На днях российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram новое фото со своей дочерью. В подписи к посту знаменитость рассказала о том, как 13-летняя Ариадна заботилась о ней во время подготовки к премьере нового спектакля.
— И ведь самую бесценную поддержку мне оказала моя любимая доченька Ариша. Она искренне переживала весь период подготовки за исполнение мною опасных трюков и элементов, приходила на репетиции в зал «Мир» и подкармливала меня морскими водорослями, зная, что я ничего не ем... — поделилась Волочкова.
Также она рассказала, что после выступления дочь поздравила ее на сцене, подарив букет роз. Помимо этого, балерина поблагодарила всех, кто пришел на премьеру.
Обратившись к подписчикам, знаменитость заявила, что новый спектакль с ее участием порадует жителей многих российских городов.
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Вчера после премьеры моего спектакля я долго не могла уснуть. Переживая и вспоминая пережитые эмоции счастья! Спасибо вам всем, мои дорогие зрители! От всего моего сердца! А сегодня, поспав пару часов, я проснулась счастливой! И ведь самую бесценную поддержку мне оказала моя любимая доченька Ариша. @ariadna_volochkova Она искренне переживала весь период подготовки, исполнение мною опасных трюков и элементов, приходила на репетиции в зал Мир и подкармливала меня морскими водорослями, зная, что я ничего не ем.. И вчера в завершении спектакля первая вышла на сцену с розами, чтобы меня поздравить. Ариша так выросла Я всю жизнь ждала ее появления на свет и счастлива, что родила такого красивого человека. Всем, кто был вчера с детьми-низкий поклон! Верю, вам понравилось и вы наполнены позитивом. Я расставила ваши цветы по всему дому. А в памяти храню эмоции, подаренные вами мне вчера! Ваши овации, улыбки и теплые слова. Храни вас Бог! Этот спектакль будет гастролировать повсюду!#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
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