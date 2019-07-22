Организатор концерта: Мы до последнего не знали, что Metallica споет «Группу крови»

В минувшее воскресенье поклонники тяжелой музыки ликовали. Легендарная группа Metallica выступила в «Лужниках» перед 70 тысячами зрителей. Ажиотаж вызвала исполненная музыкантами песня «Группа крови», премьера которой состоялась в 1987 году. Почему Metallica выбрала бессмертную песню группы «Кино»? Подробности в видеоматериале сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил популярность выбранной композиции и группы Виктора Цоя:

— Найдите того, кто не играл эту песню на лавочках у подъезда. Все равно творчество группы «Кино» остается в тренде. Очень популярны каверы — Полина Гагарина с песней «Кукушка» или «Видели ночь» Zdob si Zdub, фильм о Цое «Лето»... Мне кажется, через такие трендовые вещи донести творчество группы до зрителей помоложе — это хороший вариант, — отметил эксперт.

Организатор концерта Metallica группы компаний SAV Entertainment Владимир Зубицкий напомнил, что на всех концертах Metallica исполняет хит той страны, где они выступают:

— Музыканты изучили творчество наших артистов, это была подготовленная история. Был сделан большой видеоряд, это не два дня подготовки, а серьезные репетиции. О том, какая песня будет исполняться, мы узнали за час, когда увидели сет-микс. Мы до последнего не знали, что Metallica споет «Группу крови». Россия для Metallica — одно из любимых мест, относятся к нам с теплым чувством, очень любят фанатов, артисты серьезно готовились к концерту. Они узнали, сколько было зрителей: вчера на стадионе было порядка 70 тысяч человек — это большое число. Средний возраст зрителей — 30–35 лет, были и дети с 12 лет. Организация была масштабная: 80 грузовиков, порядка 300 иностранцев работали над концертом.

Председатель правления Российского авторского общества Максим Дмитриев уточнил, что по закону об авторском праве музыканты сначала исполняют песню, а потом платят по факту.

— Сумма вычисляется просто — процент от вала купленных билетов делится на число исполненных песен. У российского авторского общества есть выплата вознаграждений в местное авторское общество. Metallica в затяжном туре с 2016 года, все билеты проданы. Музыканты по крайней мере три года практикуют исполнение каверов на своих концертах.

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