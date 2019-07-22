Киновед Ирина Звегинцева скончалась на 70-м году жизни
Профессор ВГИКа, доктор искусствоведения Ирина Звегинцева скончалась на 70-м году жизни. Об этом сообщают представители Союза кинематографистов Российской Федерации.
Известно, что Звегинцева входила в указанное творческое объединение. Также она была членом Союза художников, академиком Международной академии радио и телевидения, автором книг о кинематографе Австралии и Новой Зеландии и не только.
- Ирина Анатольевна была красивым, доброжелательным человеком, мудрым профессионалом, подлинным интеллигентом, умевшим разрешать сложные конфликты и недоразумения. Благодаря ее исследованиям мы смогли войти в мир индийского, австралийского, новозеландского кино с их особой культурой и системой ценностей, - говорится на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.
Члены объединения выразили родным и близким Звегинцевой. Отмечается, что информация о времени и месте, в котором пройдет прощальная церемония, будет обнародована позже.