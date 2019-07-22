Турчинов заявил, что украинцы «готовы обменять свободу на рабство»
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на своей официальной странице в социальных сетях высказал свое мнение относительно прошедшего 21 июля голосования за места в Верховной раде Украины.
По его словам, народ страны сделал выбор в пользу «сытого и теплого рабства».
Турчинов подчеркивает, что прошедшие на Украине выборы — первые после событий 2014 года, на которых такое большое количество голосов получили «пророссийские антиукраинские партии». В их числе он называет политическое объединение «Оппозиционная платформа — за жизнь!».
— Украинцев не научила история страны и всего человечества, что сытого и уютного рабства не бывает, — пишет Турчинов в Facebook.
Напомним, что больше всего голосов, а именно 42,83 процента, на выборах в Верховную раду получила партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».
Читайте также: Политолог оценил результаты парламентских выборов на Украине