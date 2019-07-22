Премьер-министр освободил от должности замруководителя Ростуризма
• 20:40 • 22 июля 2019
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Документ об увольнении был подписан Медведевым по просьбе Королева
Фото: Официальный сайт президента РФ
Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев был освобожден от занимаемой должности. Указ об увольнении подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Королев занимал указанную должность на протяжении более пяти лет. Он стал замруководителя Ростуризма 1 апреля 2014 года.
Документ об увольнении был подписан Медведевым по просьбе Королева, передает РИА Новости.
Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правительства РФ.
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