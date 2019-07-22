Жириновский сравнил ситуацию на Украине с онкологией
Российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на своей официальной странице в социальных сетях сравнил настоящую ситуацию на Украине с распространяющимся по организму раком.
Причем болезнь, по мнению отечественного деятеля, уже находится на четвертой стадии. Метастазы, говорит Жириновский, идут «по всему организму».
- Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, «заукраинских» националистов, которые уже почувствовали запах крови, - пишет Жириновский в своем Telegram-канале.
Политик отмечает, что указанным им людям мир ни к чему, потому что она «хотят пограбить». Именно таких людей, по мнению Жириновского, отлавливала советская армия после Великой Отечественной войны по лесам.
Лидер ЛДПР прогнозирует, что в будущем Украина будет разделена, а затем в полном объеме войдет в состав России.
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