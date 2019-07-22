Новая Третьяковка примет фестиваль фортепианной музыки
25 июля в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу состоится первый фортепианный фестиваль SOUND UP forte.
Популярность фортепианной музыки в XXI веке, как это ни удивительно в условиях современных технологий, набирает обороты и открывает новые грани самовыражения композиторов. Союз с электроникой и новое звучание завоевывают сердца широкой публики.
Главный проект в области новой музыки SOUND UP предлагает уникальный формат — ежегодный фортепианный фестиваль SOUND UP forte, который позволит окунуться в бесконечную вселенную звуков. Куратором академической части выступил прославленный российский пианист и основатель российской школы исполнения современной и старинной музыки Алексей Любимов. Откроется праздник исполнением классики отечественного минимализма — «Переписки» Владимира Мартынова и Георга Пелециса.
В экспериментальной части SOUND UP forte будут представлены эксперименты от трех российских продюсеров — синтез электронного и акустического звучаний. Петербургский битмейкер Георгий «Long Arm» Котунов объединит неоклассику с даунтемпо, композитор Azamat добавит струнный квартет и вокал, а Роман «Mujuice» Литвинов представит премьерное исполнение своего альбома «Metamorphosis» с фортепиано и камерным оркестром.
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