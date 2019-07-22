Резервный борт авиакомпании «Россия» вылетел в Анталью
• 22:07 • 22 июля 2019
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Самолет приземлится в турецком городе через 3,5 часа
Фото: https://pixabay.com
Резервный борт авиакомпании «Россия» в 21:03 отправился из аэропорта Внуково в Анталью. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов воздушной гавани.
Самолет приземлится в турецком городе через 3,5 часа.
Напомним, что самолет развернулся над Черным морем и вернулся во Внуково из-за срабатывания одного из датчиков на борту. Посадка была выполнена в штатном режиме.
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