Развернувшийся над Черным морем самолет Москва — Анталья приземлился во Внукове
• 19:23 • 22 июля 2019
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Посадка была выполнена в штатном режиме
Фото: https://pixabay.com
Развернувшийся над Черным морем самолет авиакомпании «Россия» Москва — Анталья в 18:51 приземлился в аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее в пресс-службе авиакомпании «Россия» рассказали, что самолет развернулся над Черным морем и возвращается во Внуково из-за срабатывания одного из датчиков на борту. Посадка была выполнена в штатном режиме.
Пассажиров отправят в Анталью резервным самолетом, передает агентство городских новостей «Москва».
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