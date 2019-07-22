Рейс Москва — Анталия задержали на 16 часов из-за проблем с самолетом
Рейс авиакомпании Azur Air Москва — Анталия задержали на 16 часов в аэропорту Шереметьево по техническим причинам. Вылет должен был состояться в 02:50. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Сначала рейс самолета Boeing 777 перенесли на 11:40. В Анталию должны были отправиться 536 пассажиров, из которых 107 детей. Людей посадили на борт, но в 12:24 по техническим причинам воздушное судно вернули на место.
Некоторые пассажиры будут доставлены трансфером за счет компании в аэропорт Внуково и направлены в Анталию рейсом ZF-9997 в 17:10.
Пассажирам, решившим вылетать из Шереметьева, предоставили напитки, питание и предложили места в гостинице. Новое время вылета на резервном самолете запланировано на 19:00, сообщает РИА Новости.
Авиакомпания Azur Air представит Росавиации информацию о причинах задержки рейса.
Читайте также: Правила провоза багажа через границу изменятся в России