Бывшую промзону украсит филиал Эрмитажа

В столице появится собственный Эрмитаж — концепцию здания, где разместится филиал музея, представил Москомстройинвест. 22 июня «ВМ» выяснила подробности проекта.

Филиал Эрмитажа появится на территории бывшей промзоны ЗИЛ в Даниловском районе столицы. Здание, выполненное в стиле конструктивизма, получит статус культурного центра. В нем будут выставляться работы современных авторов по разным направлениям изобразительного искусства. Основу коллекции музейного центра составят предметы современного искусства. Здание, которое войдет в состав нового жилого комплекса на ЗИЛе, построят по индивидуальному проекту. Его посетители смогут «считать» авторский стиль.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, центр получит уникальный облик. Это в первую очередь касается конструкции фасадной части.

— Ее подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, который станет защитой от солнечного света и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению, — сообщила Пятова.

В числе особенностей — специальная схема остекления для открытых и закрытых фрагментов фасада. Это позволит сделать центр многофункциональным.

Для каждого предмета в экспозиции подберут наиболее оптимальное место с учетом освещения. Так, в открытых галереях расположатся изделия из камня, керамики и металла. В закрытых галереях с окнами выставят предметы искусства, при создании которых использовались масляные краски, кожа или дерево. А в помещениях без окон разместятся фотографии, изделия из ткани и бумаги.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Проектное решение здания московского филиала музея «Эрмитаж». Культурный центр появится на территории бывшей промзоны ЗИЛ Фото: пресс-служба Москомстройинвеста

— Вся территория ЗИЛа, объекты, которые на ней появляются, представляет современную архитектуру, — рассказывает член правления Союза архитекторов России, вице-президент Союза московских архитекторов Илья Заливухин. — И то, что здесь появится филиал Эрмитажа, — точка роста для этой территории. Ведь социокультурная составляющая — основа устойчивого развития.

По словам Заливухина, подобные объекты являются важными акцентами в архитектуре. И такой центр может пополнить перечень знаковых для столицы объектов.

Работать над концепцией подобных зданий, по его мнению, — непростая задача. Важно учитывать функции, «сценарий» внутренней жизни музея, его программу.

— Архитектура зданий таких музеев в идеале должна сама по себе становиться произведением искусства, — считает Илья Заливухин. — Это не просто коробка для показа каких-то современных вещей.

Здание — это и есть искусство. Это основная мысль.

В этом плане будущий филиал столичного Эрмитажа может похвастаться своей необычностью.

— Фасад музея будет уникальным, с необычными стеклами и абстрактным рисунком. Здание будет выбиваться из общего ряда жилых домов четким рисунком этажей, — отмечает архитектор.

Среди плюсов эксперт называет и месторасположение музея. Он появится рядом с Третьим транспортным кольцом — вблизи центра города.

— Развитие территорий, особенно когда мы говорим о культурных ценностях, — это всегда большой плюс для жителей, — отмечает депутат Московской городской думы Татьяна Ломакина. — Посещать музей в шаговой доступности смогут жители Даниловского, а также близлежащих к нему районов. Это приятное проведение досуга, культурное обогащение, получение новых знаний. Это большой подарок для данной территории.

Завершить строительство филиала планируется в 2024 году. Не исключено, что он будет находиться в ведении Министерства культуры РФ.