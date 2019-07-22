Волонтеры помогают сиротам создать квартиру мечты

Столичный благотворительный фонд и школа дизайна МАРХИ помогают сиротам и воспитанникам детских домов в обустройстве жилья.

Пожалуй, самое сложное для сироты время после потери родителей — вхождение во взрослую жизнь со всеми ее проблемами и трудностями. Это и работа, и походы в магазин, и готовка — все то, что раньше за них делали другие. Один из самых острых моментов — обустройство жилья. Как покупать мебель, клеить обои человеку, который никогда с этим не сталкивался? В этом молодым людям, в том числе нашей героине Ларисе Лыч, помогают волонтеры и благотворительный фонд «Река детства» в рамках проекта «Мой любимый дом».

Девушка — сирота, она не росла в детском доме, но жизнь ее, тем не менее, не намного легче. Лариса родом с Украины, ее мама умерла, когда дочери было девять лет, и родной дядя забрал племянницу в Москву. Мужчины не стало, когда Ларисе исполнилось 15. Она осталась жить с вдовой дяди, которая так и не смогла полюбить чужого ребенка. И в феврале прошлого года, после очередной ссоры, девушка переехала в выделенную ей государством квартиру.

— Когда я сюда приехала, здесь не было ничего, — рассказывает Лариса. — Только унитаз, ванна, двери и обои на стенах. Из мебели — раскладушка, которую я привезла с собой. И это все. Ни денег, ни сотового телефона.

Возможно, Лариса и сейчас жила бы с одной раскладушкой, если бы знакомые не посоветовали ей обратиться в благотворительный фонд. Здесь ей рекомендовали дизайнера Татьяну, которая знает толк в выборе материалов и мебели, планировке квартиры. Однако услуги эти не бесплатны. Расплачивается Лариса, работая волонтером.

— Люди помогают мне, а я — им, — объясняет девушка. — Занимаюсь волонтерством, езжу в детские дома, была в пансионате для ветеранов Великой Отечественной войны на субботнике, поддерживала советами другую девочку, такую же, как я, как быть с ремонтом. Но это несложно — мне нравится дарить добро людям. Главное — знать кому.

Благоустройство жилья для такой молодежи — дело рук не одного человека. Это совместный проект благотворительного фонда и школы дизайна МАРХИ. Одна из его педагогов, Ольга Синючкова, предложила своим ученикам защищать дипломные проекты и проходить практику, обустраивая квартиры сиротам.

— Наши студенты учатся на дизайнеров интерьера, — рассказывает Ольга. — Им нужно писать дипломные проекты, закрывать летнюю практику.

А помощь детям-сиротам в таком насущном вопросе — отличная возможность попробовать себя в профессии и сделать что-то хорошее.

Студенты проделывают огром ную работу: производят обмеры помещения, подбирают варианты планировки, составляют дизайн-проект, рекомендуют материалы, контактируют со строителями, ищут спонсоров. Основная проблема — финансовая.

— Фонд оплачивает не все. Средства приходится искать и сиротам, и самим студентам. Как-то раз, например, нашелся спонсор, который выделил девочке из детского дома деньги на ремонт ванной. Часто наши ученики ищут по знакомым. Бывает, у кого-то что-то остается после ремонтов. Преподаватели, например, делились строительными материалами, отдавали облицовочную плитку, — говорит Ольга.

Участники программы «Мой любимый дом» также проходят курсы финансовой грамотности, учатся платить за коммуналку, планировать бюджет.

Они общаются с такими же сиротами, успешными выпускниками детских домов — и будущее уже не кажется им таким враждебным. Общество превращается в мир с понятными правилами, по которым можно жить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Поздеева, руководитель фонда «Река детства», создатель проекта «Мой любимый дом»:

— Сироты привыкают к тому, что мир преподносит им что-то на основании того, что они оказались в детских домах. Но как только ребята выходят во взрослую жизнь, все это заканчивается. Наш проект не только про обустройство жилья, но и про социализацию: для того чтобы что-то получить, нужно это заслужить. Мы не помогаем даром: молодые люди работают с пожилыми людьми, возят мебель, кто-то клеит обои — дело по силам найдется для каждого.