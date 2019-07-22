Ребенок погиб при пожаре в палаточном городке в Хабаровском крае
• 22:40 • 22 июля 2019
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В ликвидации пожара приняли участие восемь специалистов. В настоящее время огонь потушен полностью
Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)
В палаточном городке в черте горнолыжного комплекса «Холдоми», что расположен на территории Хабаровского края, произошел пожар. Один ребенок скончался, еще трое на данный момент находятся в реанимации.
Известно, что в палаточном городке сгорели 20 палаток из 26. В общей сложности в момент возгорания там находились 186 детей.
— Трое из них пострадали, находятся в реанимации, один ребенок погиб. Остальные дети размещены в домиках для отдыхающих. Их на территории комплекса — 445, — передает РИА Новости сообщение от пресс-службы МЧС Хабаровского края.
В ликвидации пожара приняли участие восемь специалистов. В настоящее время огонь потушен полностью.
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