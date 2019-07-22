СМИ: Зеленский планирует провести досрочные местные выборы на Украине
Окружение президента Украины Владимира Зеленского приняло решение провести досрочные выборы в местные органы власти. Об этом сообщает «Страна.ua».
Подобной точки зрения придерживается мэр Днепра Борис Филатов. На Украине рассматривается юридическое обоснование проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.
Выборы в Верховную раду состоялись на Украине 21 июля. После обработки 85 процентов голосов с результатом 42,93 процента лидирует партия Владимира Зеленского «Слуга народа». На втором месте расположилась партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа — За жизнь» с результатом 12,93 процента. Замыкает тройку лидеров партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» с показателем чуть ниже девяти процентов.
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