Максима Виторгана заметили на отдыхе с Нино Нинидзе
Российский актер Максим Виторган провел выходные в Одессе в компании молодой актрисы Нино Нинидзе.
Бывший муж Ксении Собчак опубликовал видео на своей странице в соцсети Instagram в «сториз». Подписчики разглядели женскую ступню и сделали вывод, что она принадлежит новой возлюбленной актера.
Нино Нинидзе тоже поделилась видео в Instagram, на котором идет по улице за руку с мужчиной, но в кадре нет их лиц.
Напомним, слухи о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе появились в начале июля, после того, как пару стали замечать вместе на различных мероприятиях.
Оба актера недавно расстались со своими половинками: 46-летний Виторган развелся с Собчак, а 28-летняя Нинидзе рассталась с Плетневым.
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