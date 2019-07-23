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Телеведущая Юлия Бордовских развелась после 12 лет брака

Юлия Курганова
• 01:34 • 23 июля 2019
Юлия Бордовских сейчас работает в welness-индустрии, специализируясь на создании продуктов из суперфудов
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Юлия Бордовских сейчас работает в welness-индустрии, специализируясь на создании продуктов из суперфудов
Фото: https://www.instagram.com/bordeaux_yulia/

Российская телеведущая Юлия Бордовских развелась с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым после 12 лет брака.

Ведущая сказала, что им удалось сохранить теплые отношения.

— Мы недавно оформили развод, но не испортили отношения, — сообщила Юлия Бордовских корреспонденту издания «7дней» в кулуарах фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале.

Телеведущая воспитывает 11-летнего сына Федора, а также у нее есть 20-летняя дочь Маруся, которая учится на хореографа.

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