Стало известно о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
• 03:09 • 23 июля 2019
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Всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели
Фото: pixabay.com
Трое детей, которые пострадали в пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, находятся в тяжелом состоянии.
Ранее МЧС России сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. Всего в лагере было 26 палаток, из них 20 сгорели, сообщает РИА Новости.
— В городке находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное по статье «причинение смерти по неосторожности», — сообщил на заседании комиссии по ЧС глава Солнечного района Виктор Старков.
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