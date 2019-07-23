Скончался первый руководитель полетов НАСА Крис Крафт
• 04:13 • 23 июля 2019
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Криса Крафта был руководителем полетов во времена, когда люди впервые вышли на орбиту Земли и за пределы орбитального космического аппарата
Фото: сайт https://www.nasa.gov
В Соединенных штатах Америки умер на 97-м году жизни первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт.
— Америка потеряла национальное достояние с уходом из жизни одного из первопроходцев NASA, — говорится в сообщении главы НАСА Джима Брайденстайна, которое опубликовано на сайте ведомства.
Его близким выразили глубокие соболезнования. Коллеги Криса Крафта отметили, что внесенный им вклад невозможно переоценить. Он был руководителем полетов во времена, когда люди впервые вышли на орбиту Земли и за пределы орбитального космического аппарата. Его наградили медалью NASA «За выдающееся лидерство».
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