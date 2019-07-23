Банковским служащим запретят пользоваться смартфоном на работе
Профильные ассоциации — банки России (АБР) и российские банки (АРБ) предложили запретить банковским служащим пользоваться смартфонами на работе, чтобы защитить от утечек данные клиентов.
Эксперты отметили, что проблема утечек в виде фото персональных данных стоит довольно остро.
Рекомендации будут готовы к сентябрю. Перспектива ограничения на использование смартфонов на работе может войти в стандарты российских банков.
Эксперты отметили, что следить за соблюдением запрета будет довольно легко.
— Технически организовать такой надзор не составит труда: это возможно, например, через встроенную в монитор камеру, — сказал вице-президент АБР Алексей Войлуков корреспонденту «Известий».
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