Певица Глюкоза сняла обручальное кольцо
• 05:21 • 23 июля 2019
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Глюкоза 12 лет находится в браке
Фото: Страница Глюкозы в Instagram
Российская певица Глюкоза перестала носить обручальное кольцо. Поклонники артистки заметили этот факт на последних фото звезды и стали беспокоиться, что ее брак на грани краха.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что мужа певицы Александра Чистякова видели в компании другой женщины. Сама Глюкоза не комментирует данные слухи.
Подписчики обратили внимание, что на последних снимках в Instagram, которыми делилась Наталья Чистякова, на ее правой руке отсутствует украшение, подаренное супругом на свадьбу.
Отметим, что два года назад Глюкоза с супругом отметили 10-летие семейной жизни.
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