Парковочные места на улицах предложили сузить
В городах могут сократить минимальные габариты парковочных мест для автомобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского.
Так, парковочные места, которые расположены вдоль дороги, могут уменьшиться до двух метров в ширину и до 5,5 метра в длину.
Однако если парковочное место находится под углом 45, 60 или 90 градусов к дороге, то минимальная ширина не будет меняться, но минимальная длина сократиться до пяти метров.
При расположении машиноместа под углом 45 градусов дорога должна быть не менее 3,5 метра шириной, под углом 60 градусов — не менее 3,75 метра, перпендикулярно — не менее 5,4 метра.
Авторы нововведений считают, что данная мера будет стимулировать автолюбителей пользоваться в городах малолитражками, вместо больших кроссоверов и внедорожников. Также увеличится количество платных парковок, что приведет к поступлению дополнительных средств в городские бюджеты.
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