Группу лжеполицейских задержали за похищение мужчины в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу из четырех человек, которые под видом полицейских похитили мужчину на северо-востоке Москвы и требовали у него за освобождение 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.
В настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 126 УК РФ «Похищение человека» и 163 УК РФ «Вымогательство». По данным полиции, 13 февраля 2019 года около одного из домов по Анадырскому проезду мужчины с целью незаконного личного обогащения похитили 38-летнего москвича. Затем они привезли его на автостоянку, где насильно удерживали в автомобиле. Мужчины представились сотрудниками полиции и потребовали у похищенного 2 миллиона рублей. В противном случае они обещали привлечь его к уголовной ответственности.
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что после передачи 750 тысяч рублей лжеполицейские отпустили похищенного мужчину и договорились с ним о дальнейшей встрече для передачи оставшейся суммы денег.
Полиция задержала четверых подозреваемых. В настоящее время всем участникам похищения предъявили обвинение и заключили под стражу.
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