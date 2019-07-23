Не только для себя

Мы стремимся везде поспеть, жалуемся на нехватку времени. «Карьера, успех, творческое саморазвитие…», — какие бы красивые слова человек не говорил, в первую очередь он гонится за благами для самого себя.

Я не утверждаю, что в современном мире не осталось места состраданию и милосердию. Есть люди, которые уже не первый год несут социальное служение, участвуют в волонтерских проектах. Верю, что многие бескорыстно делают добро окружающим. Но сегодня хочется акцентировать внимание немного на другом.

Святитель Василий Великий говорил, что человек, который делает доброе дело ради похвалы, берет таким способом мзду за свой поступок. Это нельзя назвать щедростью. Милосердным является только тот, кто не ждет ни от кого поощрения.

Важно хотя бы изредка делать тайные добрые поступки для других. Мы подчас не осознаем, что пользуемся результатами чужого труда, а люди и не слышат от нас благодарности. Этим они исполняют евангельские слова о милостыне, которая обильно вознаграждается в Царствии Небесном (см. Мф.6:1—4).

Приведу в пример несколько ситуаций.

Путь к лесу перегородил ручей. Земля на бережках влажная. Сам прохожий без труда бы перешагнул через него, но он заметил, что рядом пролегла тропинка. Значит, постоянно здесь проходят люди. Прохожий нашел подходящую доску, положил ее через ручей вместо мостика и только потом пошел по своим делам.

Короткая дорога к сельскому магазину лежит через овраг. Нужно спуститься с одного склона, подняться на другой. После дождей на мокрой земле ноги всегда скользят. Молодые люди и подростки еще могут устоять, а для пожилых людей это совсем непросто. Нашлись добрые люди. Они год за годом берут лопату и в овраге делают небольшие ступеньки.

Важно хотя бы изредка делать тайные добрые поступки для других Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

В деревнях и селах долго не было водопровода в домах. Полоскать белье люди ходили на речку. Кто хоть однажды делал это, знает, что с одеждой идут на небольшой мостик около берега. Только откуда такой берется? Над его сооружением тоже трудятся неравнодушные люди.

Незаметный труд приносит пользу многим. Но ничто не может сокрыться от Бога, который сполна вознаграждает все благие поступки. Господь говорит: «давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (см. Лк.6:38).

Хорошо приучать к совершению тайных добрых дел и детей.

В 90-е годы учителей в школах не хватало. Классный руководитель 6 «б» надолго заболел, и за графиком дежурств следить перестали. Кабинет постепенно начал «зарастал» грязью. Большинству учеников было все равно, но нашлись и небезразличные. Однажды три девочки договорились и остались после уроков приводить класс в порядок. В кабинет вернулась чистота. Так они собирались несколько раз и убирали для всех класс. В сложившейся непростой ситуации девочки потрудились без требований или замечаний кого-то, без ожидания признательности от остальных.

Совершение добрых дел — это спасительный путь, какой личным примером родители могут указать своим детям. Господь говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф.5:7). То есть эта добродетель, как отмечает священномученик Киприан Карфагенский, освобождает душу от вечной смерти. По словам святителя Иоанна Златоуста, высшая милостыня — добрые дела ради других, ведь для этого нужно иметь душу великую и любомудрую.

Мы все заняты делами, и такую спешку можно понять. Только в ней нельзя забывать о важном: делать добро людям просто так. Когда мы будем радеть о других, тогда и Милосердный Господь позаботится о нас и нашей семье (см. Мф.6:31—34).

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