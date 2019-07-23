Главный спортивный праздник лета пройдет 27 июля в «Лужниках»

Главное спортивное мероприятие лета «Московский спорт в «Лужниках» пройдет в субботу, 27 июля. Участники смогут показать свои навыки в соревнованиях по таким видам спорта, как мини-футбол, стритбол, воркаут и многим другим.

Для гостей события будет подготовлено 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса, 50 — для хоккея, а на 12 площадках москвичи смогут сыграть в бадминтон.

Свои награды представят пришедшим на праздник участники хоккейного клуба ЦСКА, баскетбольного клуба ЦСКА и футбольного клуба «Локомотив». Кроме того, будет организована автограф-сессия с легендарными игроками клубов.

В соревнованиях по мини-футболу поучаствуют 634 команды. А еще около 2 тысяч участников сыграют в стритбол на 30 кортах.

Помимо этого, гости мероприятия смогут посетить специально отстроенный город для экстремальных велосипедистов. Именно там пройдет чемпионат России по горному велоспорту.

Кроме взрослых соревнований пройдут и детские, где участники покажут свою физическую форму и пройдут испытания в виде полосы препятствий.

На празднике поприсутствует боец Джефф Монсон, который посетит битву силачей. Они покажут свои способности в выполнении различных упражнений с использованием нестандартных снарядов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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