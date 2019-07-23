Специалисты «Роскачества» назвали лучшие фотоаппараты
«Роскачество» вместе с коллегами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провело исследование 98 моделей фотоаппаратов. Эксперты оценили качество снимков, сделанных в автоматическом и ручном режимах, качество видео и звука, функциональность и удобство использования фотоаппарата.
В рамках исследования проверили 55 моделей беззеркальных аппаратов со сменной оптикой, 30 зеркальных, десять компактных и три псевдозеркальных.
Высокие баллы были получены от экспертов за съемку на улице при ярком освещении. В список вошли модели фотоаппаратов всех представленных в исследовании брендов: Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic и Sony.
«Роскачество» определило абсолютного чемпиона по показателю простоты меню. К фотоаппарату Panasonic LUMIX S1R не возникло никаких претензий.
Модель Nikon D3500 с объективом AF-S NIKKOR 50mm 1:1.8 G заняла первое место среди зеркальных фотоаппаратов по показателю съемки в ручном режиме и второе — в автоматическом. Лидером по качеству съемки в автоматическом режиме стал Canon EOS 77D с объективом EF 50mm 1:1.8 STM.
Итоговые результаты исследования можно посмотреть на сайте «Роскачества».
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