Москвичи поборолись с сумоистами: в столице состоялся 10 фестиваль японской культуры

Во время 10-го фестиваля японской культуры в России J-FEST Summer 21 июля гости праздника не только попробовали японские блюда в парке Горького, но и провели настоящие поединки с борцами сумо. Корреспондент «Вечерней Москвы» тоже испытал на себе, насколько сильны сумоисты из столичной школы «Борец».



В воскресенье парк Горького на несколько часов превратился если не в Токио, то в Осаку как минимум. По лужайкам стайками бродили тут и там девушки в нарядах гейш, их сопровождали молодые люди в костюмах героев аниме, покемоны и прочие Пикачу. Поклонники чудесной японской кухни у палаток могли отведать суп мису и якитори на шпажках.

Все это «японское море» ряженых медленно, но верно стекалось к Площади искусств, которая уже была устлана синими циновками.

Под бумажными фонарями с иероглифами здесь развернулась настоящая арена для борьбы сумо.

В три ряда зрители окружили дохе — белый круг, на котором 11 мужчин и одна девушка демонстрировали гостям праздника приемы японской национальной борьбы.

Это были не ряженые, а настоящие сумоисты из московской школы «Борец». Оказывается, в столице этот вид спорта, уже несколько веков любимый японскими императорами, развивают 20 лет.

Ведущий борцовского шоу в парке Горького, трехкратный чемпион Европы по сумо Игорь Куринной создал отделение для сумоистов в школе «Борец», где за эти годы воспитал почти 700 мастеров японской борьбы. В том числе чемпиона мира среди любителей и победителя Всемирных игр боевых искусств Батыра Алтыева.

Когда борцы закончили разминку, ведущий предложил зрителям сразиться с сумоистами. Первым, конечно, вызвался корреспондент «ВМ» и… продержался на ногах секунд 15. Ловкий прием борца — и репортер завис в воздухе...

Зато одолеть непобедимого Алтыева удалось 10-летней девочке Марине.

— Конечно, я поддался, но исключительно ради популяризации сумо, — улыбнулся после поединка Алтыев. — Для нас, подвижников этого вида спорта, важно продемонстрировать публике, насколько он доступен для занятий и прост с точки зрения определения победителей: тут не надо набирать баллы за приемы, победит тот, кто выведет соперника из равновесия.

Я насчитал в парке с полсотни отважных москвичей — детей и взрослых — кто в этот душный день рискнул бросить вызов сумоистам.

— Волшебство происходит везде, где выступают сумоисты. Люди завороженно собираются у ковра и готовы бесконечно смотреть на поединки сумотори. Объяснения этому у меня нет, — развел руками после окончания шоу один из его организаторов Игорь Куринной. — Отрадно, что после таких показательных выступлений родители приводят своих детей к нам в отделение сумо школы «Борец».

В этой столичной школе юным сумоистом можно стать начиная с 10 лет, но чтобы выйти на уровень чемпиона, нужно много работать и вовсе не обязательно над поеданием огромного количества блюд.

Например, Батыр Алтыев стал чемпионом мира в весовой категории до 85 кг, и жировой складки на его теле не отыскать даже под светом японского фонарика.

— Очень часто слышу, что все сумоисты толстые. Это далеко не так. Многие судят о нашем виде спорта по выступлениям гигантов профессионального сумо из Японии. На мой взгляд, сумо очень красивый и демократичный вид спорта. Я сторонник такого сумо, когда борец может позволить иметь комфортный для себя вес. К нам в школу «Борец» приходят даже девочки весом до 50 кг и добиваются успехов в своей категории, — попытался сломать устоявшийся стереотип чемпион мира.

Кстати, немеркнущую славу московский сумоист Алтыев снискал на Всемирных играх в 2017 году, когда в финале абсолютной весовой категории едва не победил великого сумоиста Василия Маргиева, который был крупнее Алтыева почти на 80 кг.

В том поединке Батыр получил серьезную травму, но восстановился и вернулся на ковер. Потому что сумо, по мнению московского богатыря, — это смысл его жизни.

Фестиваль японской культуры состоялся в парке Горького Фото: Евгения Козлова для «Вечерней Москвы»

Согласитесь, интересный выбор национальной японской борьбы для юноши, который почти 25 лет прожил в столице России. Более того, как выяснилось, российские сумоисты на уровне любителей побеждают даже родоначальников этого вида спорта.

На последнем чемпионате мира, например, в прошлом году россияне завоевали семь золотых медалей из 10, тогда же этот вид спорта был признан на сессии МОК олимпийским.

По мнению президента Федерации сумо России (ФСР) Романа Илиева, если сумо войдет в программу Олимпийских игр, то у российских спортсменов появятся отличные шансы превзойти родоначальников этого вида борьбы.

Ради этой цели Батыр Алтыев и продолжает тренироваться в Москве и выступать на любых столичных площадках.

ЦИФРА

350 человек в Москве занимаются борьбой сумо на постоянной основе.



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Батыр Алтыев, чемпион мира по сумо среди любителей:

— В июне в Лужниках прошла матчевая встреча по сумо сборных России и Японии. Победили россияне — 16:9. Японцы наверняка захотят взять реванш 5 сентября во Владивостоке, где состоится такая же встреча сумоистов во время Восточного экономического форума, но это вряд ли. Однако, на форум приедут президенты разных стран, и проиграть на родном дохе японцам никак нельзя.

Читайте также: День бокса на Красной площади: 4000 участников тренировки установили мировой рекорд