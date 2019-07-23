Несколько поездов задерживаются на Казанском направлении
• 08:56 • 23 июля 2019
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Сроки задержки поездов пока не уточняются
Фото: Александр Ахраменко, «Вечерняя Москва»
Несколько электропоездов следуют с задержкой на Казанском направлении столичной железной дороги.
Представители Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что изменения в графике движения поездов связаны с техническими причинами и приносят извинения за доставленные неудобства.
— На Казанском направлении задерживаются несколько поездов по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за возможные неудобства, — пишет ЦППК на официальной странице в Twitter.
Сроки задержки поездов пока не уточняются.
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