Обнаружены новые тайные тюрьмы Службы безопасности Украины
Стало известно, что секретные тюрьмы Службы безопасности Украины и добровольческих батальонов функционировали не только в Мариуполе, но по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Кроме того, они работали в других городах страны, включая Харьков, Краматорск и Красноармейск. Об этом рассказали бывшие заключенные, а их сведения, в свою очередь, были подтверждены РИА Новости экс-сотрудником МВД Украины, Мониторинговой миссией ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.
Ранее сообщалось о том, что расположенные на территории украинских городов тайные тюрьмы известны среди сотрудников СБУ как «библиотеки». Отмечалось, что некоторые из них могли находиться в аэропорту Мариуполя и базе «Азов». Задержанных пытали, чтобы сделать сговорчивее, а после передавали в СИЗО, где им требовалась медицинская помощь.
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