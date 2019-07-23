СМИ: Истребители Южной Кореи выстрелили по российским бомбардировщикам
Бомбардировщики ВКС Российской Федерации дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
В ответ на неправомочное пресечение границы в воздух были подняты южнокорейские истребители. Далее инцидент произошел недалеко от острова Токто в районе Японского моря. Стоит подчеркнуть, что он является предметом спора между Сеулом и Токио.
По данным агентства, воздушное пространство было нарушено дважды — приблизительно в 09:00 и 09:30 утра по местному времени.
В результате самолетам Южной Кореи пришлось совершить предупредительные выстрелы по российским бомбардировщикам. При этом никто не пострадал.
Читайте также: Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем