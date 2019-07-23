СМИ: Названа предварительная причина пожара в детском лагере под Хабаровском
Предварительной причиной пожара в детском лагере под Хабаровском стал обогреватель, которым отапливали палатки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе под Хабаровском произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в городе находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.
Всего в лагере было 189 детей, трое были госпитализированы с ожогами. Они впали в кому.
Одна девочка — школьница из Комсомольска-на-Амуре — погибла. Еще один ребенокнаходится в шоковом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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