Семья погибшей в палаточном лагере девочки получит миллион рублей

Власти Хабаровского края выплатят денежную компенсацию семье девочки, погибшей при пожаре в палаточном лагере, в размере одного миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

Она отметила, что в настоящий момент подготавливается соответствующее распоряжение губернатора.

Напомним, что в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе под Хабаровском произошел пожар в палаточном лагере. По данным МЧС России, в городе находилось 26 палаток, 20 из которых сгорели.

Всего в лагере было 189 детей, трое были госпитализированы с ожогами и пребывают в тяжелом состоянии. Одна девочка погибла. Еще один ребенок в шоковом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Также подчеркивалось, что погибшая девочка — школьница из Комсомольска-на-Амуре — должна была отмечать свое 11-летие в день, когда случилась трагедия. К школе, где она училась, несут цветы и свечи.

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