Минобороны отреагировало на обстрел самолетов ВКС истребителями Южной Кореи
В Министерстве обороны России заявили о том, что два южнокорейских истребителя F-16 выполнили непрофессиональные маневры, создав угрозу безопасности российским ракетоносцам.
Кроме того, в военном ведомстве опровергли информацию о произведении самолетами республики предупредительного огня по бомбардировщикам РФ, которые якобы дважды нарушили воздушное пространство.
Также отмечается, что если бы российские пилоты почувствовали опасность, они бы не заставили себя долго ждать. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщило о том, что самолеты ВКС России дважды нарушили границу недалеко от острова Токто в районе Японского моря. В ответ на это поднятые в воздух истребители Южной Кореи открыли предупредительный огонь.
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