«Отстреляться и забыть»: Лоза осудил Metallica за исполнение песни Цоя
Известный российский певец Юрий Лоза возмутился ажиотажем вокруг концерта группы Metallica, которая во время своего перформанса 21 июля в Москве сыграла песню «Группа крови» коллектива «Кино».
По словам артиста, это совершенно обычная практика — «разучить шлягер страны, в которую едешь на гастроли». Он объяснил, что, как правило, это выглядит следующим образом: прокатчику коллектива ставится задача найти узнаваемую и максимально простую композицию, чтобы без труда ее исполнить. При этом если приезжие музыканты действительно уважают публику, к которой приехали, то поют песню без шпаргалок, то есть наизусть.
В случае с металлистами Лозу постигло разочарование, поскольку они решили в смысл не вникать.
— Песня исполнялась даже не основным солистом, а басистом, у которого, скорее всего, зрение получше. Что до аранжировки — увы, но ничего нового американцы в песню Цоя привносить не захотели — спели близко к оригиналу. Короче, типично кабацкий подход — отстреляться и забыть как страшный сон, — написал певец в Facebook.
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