Площадь Киевского вокзала сделают пешеходной
Территорию, прилегающую к Киевскому вокзалу, планируется реконструировать в этом году. Сообщается, что площадь станет пешеходной, а ездить по ней смогут только такси.
Ныне действующую парковку перенесут на новое место — между вокзалом и торговым центром «Европейский». Автобусные остановки рядом с «Европейским» переместятся к «ближним» выходам из метро. Поблизости будут установлены девять станций зарядки электробусов и навес «сухие ноги» для пассажиров общественного транспорта.
Дальняя часть проезда между вокзалом и торговым центром превратится в пешеходный бульвар со скамейками и общепитами.
Сообщается, что работы по благоустройству территории закончатся до осени 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
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