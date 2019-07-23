Жителям Северного Тушина помогут восстановить площадку для выгула собак
Уже на протяжении многих лет жители района Северное Тушино не могут получить от властей разрешение на восстановление площадки для выгула собак. Горожане жалуются, что территория, принадлежащая когда-то клубу служебного собаководства, поросла травой, а весь инвентарь распилили и растащили «на металл» ушлые граждане. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснял подробности.
Некогда просторная, огражденная площадка для четвероногих, расположенная вблизи природно-исторического парка «Тушинский» по улице Планерной, 5, сегодня напоминает зону отчуждения.
— Здесь был забор и вход на дрессировочную зону, — рассказывает местная жительница и зоозащитница Наталья Базаркина, указывая на участок, обильно покрытый травой.
За порослью едва можно разглядеть оставшиеся от базы железные конструкции. Кругом выпиленные деревья и торчащие из почвы железные столбы. А ведь когда-то местные приходили сюда еще со своими щенками, чтобы поупражняться и разучить различные команды.
— Площадка для собак состояла из двух бумов, стольких же барьеров, двухэтажной лестницы, вольера и бытовки, — перечисляет Базаркина, показывая корреспонденту соответствующий документ, подтверждающий ее слова. — А сейчас что? Ничего от этой площадки не осталось. Все, кто содержит собак, в один голос требуют восстановить и облагородить это пространство, и отдать его под нужды местных.
Многие жители района заявляют, что площадка стала бы настоящим спасением для них, ведь большинство владельцев домашних животных чувствуют дискомфорт в связи с отсутствием места для выгула любимых питомцев.
— Многие люди сегодня очень своеобразно относятся к собакам, то есть агрессивно реагируют на животное в городе без намордника, — говорит москвичка Владислава Кириллова. — Запрещено появление собаки на детских площадках, на придомовых зонах в пределах 500 метров. У нас нет специальной локации, где можно питомца выгулять и позаниматься с ним.
На площадке, по словам горожанки, были все необходимые условия: простор, специальные тренажеры и барьеры. Эти снаряды развивали не только физические способности четвероногих, но и умственные.
— Это очень нужное и полезное место, — рассказывает кинолог Анатолий Фомин. — Раньше мы могли сюда прийти, закрыть за собой калитку и не бояться, что пес сбежит, его можно было спустить с поводка. Из преимуществ еще и то, что питомец на территории площадки в безопасности, и ни одна машина его не собьет.
Специалист уверяет, что даже самые агрессивные породы после таких активных прогулок становятся более дружелюбными. А самое главное, что подобные платформы позволяют сократить количество скандалов между владельцами собак, возникающие при столкновении на одной и той же дорожке микрорайона.
Местные собрали уже более полусотни подписей и обратились в управу района Северное Тушино, чтобы власти поддержали инициативу восстановления некогда уютного городка для выгула собак.
Однако в профильном ведомстве прозвучал далеко не обнадеживающий ответ.
— Указанная площадка не находится на балансе и не обслуживается организациями, подведомственными управе района Северное Тушино, — рассказал «Вечерней Москве» глава района Сергей Кузнецов. По его словам, финансирование на содержание данной площадки не выделяется. Представитель ведомства отметил, что балансодержателем данной территории является Мосприрода.
В свою очередь, в пресс-службе Мосприроды заверили, что рассмотрят обращение граждан и решат вопрос с восстановлением площадки.
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